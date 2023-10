Strade colabrodo nel Vibonese, gli esponenti Pd incontrano il presidente della Provincia

Nella mattina di oggi il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Corrado L’Andolina, ha incontrato il consigliere regionale, Raffaele Mammoliti, la consigliera provinciale, Maria Teresa Centro, il segretario provinciale del Partito democratico, Giovanni Di Bartolo e il dirigente provinciale Salvatore Pedullà. Nel corso del colloquio sono state approfondite le criticità riguardanti le strade provinciali, in riferimento ai necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, alla condizione di rischio idrogeologico del territorio e alla necessità di promuovere interlocuzioni tra i livelli istituzionali per reperire le risorse economiche da programmare.



«Gli strumenti a disposizione dell’Ente, com’è noto, sono ad oggi insufficienti per garantire un adeguato livello di efficienza, manutenzione e sicurezza dei circa milleduecento chilometri su cui si estende la rete stradale di competenza provinciale. In particolare – scrivono i dem -sotto il profilo finanziario, la Provincia si trova a gestire l’attività amministrativa con un bilancio quasi del tutto carente di risorse libere da poter utilizzare. Problematiche straordinarie, dunque, che non possono essere affrontate con strumenti ordinari, per risolvere le quali gli esponenti dem hanno dichiarato la volontà di sollecitare i livelli di governo regionale e nazionale, affinché vengano predisposti specifici finanziamenti a favore della viabilità vibonese». Gli esponenti Pd chiosano: «Il colloquio si è concluso con l’impegno, colto favorevolmente dal presidente della Provincia, di convocare a stretto giro un incontro con i consiglieri regionali del territorio per sottoporre, già in sede di bilancio regionale, un prospetto di fabbisogno per la programmazione di interventi ordinari e straordinari sulla rete stradale».

LEGGI ANCHE: Provinciale Vazzano-Pizzoni-Soriano, i cittadini: «Lavori non ultimati, questa strada è un pericolo»

Scala mobile di Vibo ancora ferma ma gli studenti scavalcano le transenne per usarla – Video

Strada crollata e fuoriuscita di fogna a Piscopio, il degrado corre sulla provinciale 14 – Video