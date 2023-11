San Giuseppe Moscati, il “medico dei poveri” celebrato nel Duomo di Vibo

Il 16 novembre la Chiesa cattolica celebra la festività di san Giuseppe Moscati, il “medico dei poveri” che ha saputo e voluto coniugare scienza e fede, tra le quali – affermava – non deve esserci contraddizione o antitesi, ma entrambe devono concorrere al bene dell’uomo. E proprio l’uomo aveva al centro della sua azione e delle sue attenzioni san Giuseppe Moscati, beatificato da Papa Paolo VI il 16 novembre 1975 e successivamente canonizzato da Papa Giovanni Paolo II il 25 ottobre 1987. Anche il Duomo di Vibo Valentia, ovvero la Parrocchia di Santa Maria Maggiore e San Leoluca – guidata dal parroco don Pasquale Rosano e dal vice parroco don Mattero Rizzo, di recente affiancati da don Pietro Pontoriero – celebra quest’anno, come da diversi anni ormai, la festa di san Giuseppe Moscati: un santo a cui tale parrocchia è particolarmente legato e vocato. Per l’occasione, quest’anno, nel giorno di ricorrenza della sua festa, nell’ambito del percorso “Incontri di fede” – fortemente voluto dal parroco don Pasquale Rosano – si terrà all’interno del maestoso e sontuoso Duomo un incontro “speciale” – visto l’argomento – per ricordare il medico santo, con inizio alle ore 18:45, sul tema: “Giuseppe Moscati: Santità e Scrittura”. Protagonista dell’incontro sarà, in modo particolare, la dottoressa Carmensita Furlano, studiosa e profonda conoscitrice della figura di san Giuseppe Moscati. La Furlano, laureata in Giurisprudenza e giornalista pubblicista, è una grafologa professionista, docente di Grafologia pastorale presso la Scuola “Seraphicum” della Pontificia Facoltà teologica San Bonaventura di Roma ed è inoltre unica Ctu grafologa del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano della Calabria, Rieducatrice del gesto grafico e della scrittura, specialista in Grafopatologia, referente per la Calabria del Cesiog (Associazione professionale nazionale dei Grafologi, Educatori del gesto grafico e Rieducatori della scrittura), Ctu del Tribunale civile e penale. A presentare e coordinare l’incontro – che si annuncia di grande interesse, vista anche la particolarità del tema – sarà il giornalista e scrittore vibonese Michele Petullà. All’incontro – che è aperto a tutta la cittadinanza – saranno presenti, oltre ai parroci, i vari gruppi parrocchiali del Duomo.

