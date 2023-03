Vibo Valentia, il precetto pasquale interforze nel duomo di San Leoluca – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

È stato celebrato nel duomo di San Leoluca a Vibo Valentia il precetto pasquale interforze. La messa è stata officiata dall’arcivescovo, ordinario militare per l’Italia Santo Marcianò, che ha ringraziato tutte le donne e gli uomini delle forze armate e di polizia che ogni giorno sono al servizio delle comunità. Presenti le massime autorità militari, civili e religiose della Provincia. Il prelato ha anche ricordato la strage dei migranti avvenuta nel Crotonese: «Non potevamo non ricordare la tragedia di Steccato di Cutro. Dobbiamo evitare – ha detto – tutto ciò che strumentalizza la morte. La morte non la si può giocare su basi ideologiche. È un dato di fatto e di questo dobbiamo soffrire e vergognarci tutti. Ciò che è successo a Cutro è una sconfitta di tutti», ha sottolineato riferendosi agli oltre cento migranti morti il 26 febbraio nel tentativo di raggiungere le coste calabresi. [Continua in basso]

Poi ha aggiunto: «È nella capacità di provare vergogna l’aggancio per una risalita, per un riscatto umano e sociale». Sulla tragedia dei migranti si è anche soffermato il comandante della Legione Carabinieri Calabria Pietro Francesco Salsano: «Ero presente domenica mattina sulla spiaggia di Steccato. Ho visto con i miei occhi quello che è successo. Ma al di là del dolore immenso che tutti quanti noi proviamo per le persone che hanno perso la vita, è importante anche rispettare le istituzioni che ogni giorno svolgono il proprio lavoro in questa terra bellissima ma anche molto complicata. Quella di oggi è stata una celebrazione religiosa in vista della Santa Pasqua, ma anche un momento per esaltare il vincolo di fratellanza che lega tutti quanti noi delle forze armate, di polizia e il corpo dei vigili del fuoco».

LEGGI ANCHE: Il bilancio del generale dell’Arma Salsano: «Questa terra non è solo mafia» -Video

Il numero uno dei carabinieri in Calabria in visita a LaC e a Il Vibonese.it – Video