L’Istituto di Criminologia di Vibo lavora alla realizzazione di un museo virtuale

Si tratta di un progetto innovativo e unico nel suo genere in Italia

Domani pomeriggio, sabato 18 novembre, alle ore 15:30, all’Istituto di Criminologia di Vibo Valentia avrà luogo una conferenza stampa in merito alla realizzazione di un museo virtuale di criminologia. Il progetto vanterà l’impiego di software adibiti a tema (visori realtà aumentata, proiezioni multimediali) con l’intento di creare un’esperienza museale innovativa e prima nel suo genere in Italia. Si tratta di un’attività aperta ai cittadini di ogni età, poiché comprende percorsi diversi, anche a scopo didattico, in base alle fasce d’età degli utenti. Il progetto è realizzato dall’unità di progettazione dell’istituto Italiano di Criminologia, ed è finanziato e approvato da Invitalia, ente Regione Calabria.

