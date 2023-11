Società Il fronte anti Meloni e le incongruenze nella nuova puntata di Perfidia – Video Tanti gli ospiti che siederanno sulle poltrone infuocate dell'autrice e conduttrice del talk Antonella Grippo

Dalla piazza di Elly Schlein a quella di Landini: tutte le incongruenze del fronte anti Meloni al centro della nuova puntata di Perfidia, che andrà in onda questa sera alle ore 21 su LaC Tv. E ancora, si spazierà dai cultori calabri del Ponte sullo Stretto e dell’autonomia differenziata a quelli del purismo legalitario, tra molte supercazzole e qualche verità. “Piazze, piazzisti e spiazzati” è il titolo della nuova puntata del talk politico di cui è autrice e conduttrice Antonella Grippo. Tanti gli ospiti che anche questa settimana si siederanno sulle sue poltrone infuocate. In studio ci saranno Giuseppe Graziano (Azione), Davide Tavernise (Movimento 5 stelle) e Nico Stumpo (Partito democratico). In collegamento Skype Giorgio Cremaschi (Potere al Popolo), Klaus Davi (massmediologo) e Angelo Bonelli (Alleanza Verdi e Sinistra). Nel corso della puntata ci sarà anche il contributo dello scrittore Fulvio Abbate.

Dove seguire Perfidia

L’appuntamento con Perfidia è tutti i venerdì alle ore 21. LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.