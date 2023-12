“Open Day” allo Scientifico di Vibo: opportunità per studenti e famiglie di conoscere l’offerta formativa

Il liceo scientifico “Giuseppe Berto” di Vibo Valentia apre le porte agli studenti delle scuole medie e alle loro famiglie attraverso un serie di appuntamenti per orientare la scelta del corso di studi. In questa occasione, infatti, le famiglie e i giovani studenti della provincia vibonese potranno visitare l’istituto e valutare l’offerta formativa più adeguata per proseguire il percorso nel delicato e importante passaggio dalla scuola media di primo grado a quella di secondo grado. Dunque, al via “l’Open Day”, previsto per venerdì 15 dicembre e per il 19 gennaio 2024. Durante queste due giornate, dalle ore 15 alle 18, sarà possibile visitare l’istituto e ricevere informazioni dettagliate sui vari percorsi di studio presenti nel liceo “Berto”. Lo scopo di tali attività è quello di «sostenere gli allievi e le loro famiglie attraverso una valutazione informata e consapevole sull’iter educativo proposto dall’istituto». I visitatori saranno accolti da docenti e studenti del liceo “Berto”, pronti a condividere le esperienze e le attività didattiche che caratterizzano la scuola. Il liceo prevede diversi indirizzi di studio: l’indirizzo ordinario, per chi desidera un approccio più classico; l’indirizzo di scienze applicate, con un focus sulla preparazione scientifica e una variante biomedica; l’indirizzo quadriennale, per completare gli studi in un tempo ridotto; infine l’indirizzo sportivo, pensato per gli atleti e gli appassionati di sport. L’Open Day sarà anche un’occasione per assistere a dimostrazioni pratiche nei laboratori di lingue, fisica, chimica, biologia, robotica e informatica, mostrando così il piano dell’offerta formativa del “Berto”. Inoltre, l’iniziativa “Liceali per un giorno” permetterà ai partecipanti di immergersi nella vita quotidiana di uno studente del liceo, partecipando alle lezioni curriculari e alle attività extracurriculari. Il dirigente scolastico, Licia Bevilacqua, ha sottolineato l’eccellenza dell’istituto del capoluogo, riconosciuto per l’alta qualità formativa e i successi degli studenti in competizioni nazionali e internazionali, nelle olimpiadi di varie discipline e in eventi sportivi. «Questi risultati testimoniano l’impegno della scuola – ha affermato la dirigente – nell’offrire un’educazione di alto livello. Grazie alla professionalità dei docenti, sempre pronti ad utilizzare le strategie educative più all’avanguardia, i nostri allievi sono pronti ad affrontare le sfide del mondo contemporaneo con competenze solide e ben radicate».

