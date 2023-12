Vibo, rotta una condotta dell’Alaco: il sindaco chiude le scuole

Scuole chiuse domani, martedì 12 dicembre, a Vibo Valentia, a causa della mancata erogazione dell’acqua. Il provvedimento sindacale emanato dal sindaco Maria Limardo, si è reso necessario a seguito di un problema alla rete idrica. Ed è proprio lo stesso primo cittadino a darne comunicazione sulla sua pagina Facebook: “Sorical ci comunica, in questo momento per le vie brevi, che a causa di un’ improvvisa rottura sulla condotta adduttrice dell’Alaco è stato interrotto il flusso di erogazione dell’acqua”. Pertanto “si è reso necessario per questioni igienico sanitarie, emettere un’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per martedì 12 dicembre 2023 – conclude la Limardo – le squadre di manutenzione di Sorical sono alla ricerca di questa importante perdita”. Sull’evolversi della situazione il sindaco precisa, inoltre, che terrà informata la cittadinanza.

