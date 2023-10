Lavori all’I.C. “P.E. Murmura”di Vibo, scuola chiusa per motivi igienico-sanitari

Maria Limardo

Il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, attraverso un’apposita ordinanza ha disposto la chiusura dell’I.C. “P.E. Murmura”, sede di Palazzo Gemini, per giorno 18 ottobre, per via di una situazione di criticità igienico-sanitaria, l’assenza di energia elettrica e la mancanza di acqua potabile. Il dirigente scolastico, dal canto suo, ha spiegato che lo stabile sarà interessato dall’assenza di energia elettrica a causa di alcuni lavori da larte dell’Enel sulla rete elettrica, ed essendo la rete di distribuzione idrica dell’edificio collegata all’autoclave, non potranno essere utilizzati i servizi igienici. Non riuscendo a garantire i servizi igienico-sanitari ed al fine di prevenire pericoli per la pubblica incolumità di studenti, professori e operatori si è quindi resa necessaria la sospensione di tutte le attività didattiche.

