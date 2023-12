The voice Kids, in finale arriva solo la cosentina Desiree Malizia: eliminati gli altri calabresi

di Giuseppe Mancini

Milioni di telespettatori in tutta Italia, tra cui tantissimi calabresi, fremevano per conoscere le sorti dei propri beniamini ed hanno seguito la penultima puntata di emozioni e musica del talent show "The voice Kids" condotto da Antonella Clerici in onda ieri sera su Rai 1 alle 21:30. Settimana scorsa erano terminate le Blind auditions attraverso le quali si erano formate le squadre capitanate dai coach Arisa, D'Alessio, Bertè, Clementino. In gara c'erano i calabresi: Michele Bruzzese, 11 anni, di Melicucco team Arisa; Sara Turrá, 13 anni, di Cutro team D'Alessio; Teresa Ferraro, 13 anni, di San Pietro in Guarano (Cs) team Clementino. I giovani prodigi speravano di raggiungere Desiree Malizia, 14 anni, di Montalto, che era già approdata in finale grazie al Superpass conquistato con Loredana Bertè. Ma purtroppo nessuno di loro ce l'ha fatta. Quindi la ragazza cosentina, che nella scorsa puntata aveva incantato tutti con il brano "Right to be wrong" di Joss Stone, resta l'unica ancora in corsa per il titolo.