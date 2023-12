All’IIS De Filippis Prestia di Vibo la conclusione del progetto sull’inclusione e la solidarietà

“Uno sguardo al futuro attraverso un progetto di vita”, è il tema dell’incontro promosso da Nicola Raffaele, segretario della Confartigianato Vibo Valentia e referente del sostegno all’IIS De Filippis Prestia di Vibo Valentia diretto da Maria Francesca Durante. Obiettivo del progetto, quello di migliorare l’inclusione dei ragazzi con disabilità, degli alunni con disturbi d’apprendimento e bisogni educativi speciali, attraverso attività laboratoriali legate al mondo dell’artigianato locale, al fine di fornire agli studenti la possibilità concreta di mettere in pratica le competenze acquisite e di fare esperienze finalizzate a riconoscere attitudini personali ed interessi, da incrementare in vista del futuro inserimento nel mondo del lavoro. «La parola “Futuro” – è scritto in un comunicato stampa – è intesa non solo come “Domani”, ma come “Avvenire”, aprendo una prospettiva molto più ampia, poiché il lavoro svolto si è concentrato sulle tematiche della sostenibilità e solidarietà attiva». L’ incontro, moderato Nicola Raffaele, si è arricchito della presenza di personalità quali Mons. Attilio Nostro, Vescovo della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea; Maurizio Bonanno, sociologo A.S.I.; Bruno Risoleo, neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta dell’età evolutiva; Massimo Barbieri, garante della disabilità del Comune di Vibo Valentia; Rocco Cunsolo, presidente Confartigianato di Vibo Valentia e della presenza della segretaria provinciale Unicef Caterina Grillo. A margine del dibattito, le studentesse dell’ indirizzo Moda hanno presentato i lavori realizzati per la raccolta fondi da destinare alle cause abbracciate dall’Unicef e una sfilata di abiti creati riciclando materiali in disuso, allo scopo di dare, nel proprio piccolo un contributo al benessere e alla salvaguardia dell’ambiente. Hanno partecipato inoltre gli studenti dell’indirizzo Manutenzione, presentando i lavori che producono manualmente insieme ai loro insegnanti.

L’ incontro si è concluso con la presenza del presidente provinciale della Coldiretti Giuseppe Porcelli e del segretario Costantino Denami.