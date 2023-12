Vibo: Fondazione Augurusa e Sistema bibliotecario insieme per il futuro dei giovani

Riparte l’informagiovani, con una nuova veste, grazie a un accordo siglato tra Fondazione Augurusa e Sistema Bibliotecario Vibonese. Lo sportello offrirà orientamento, formazione e opportunità lavorative ai cittadini. Il protocollo d’intesa è stato sottoscritto nel corso del Festival Leggere&Scrivere. Questo servizio innovativo è progettato per guidare i giovani dai 12 ai 35 anni attraverso un percorso di orientamento, formazione professionale e sviluppo umano integrale. La Fondazione Augurusa, da sempre impegnata a supportare i giovani e a favorirne l’inclusione sociale, anche con il sostegno di varie istituzioni e organizzazioni che condividono la stessa missione. Con una consolidata esperienza nei settori dell’educazione, dell’inclusione sociale e della cooperazione umanitaria, sviluppa progetti di restituzione generativa per aiutare i giovani a scoprire e sviluppare il proprio potenziale, sia a livello professionale che personale. “Il nuovo Sportello Informagiovani – Informalavoro – fanno sapere l’ente culturale e la Fondazione – è un punto di riferimento per chi cerca orientamento su percorsi educativi, universitari, professionalizzanti, di volontariato e di autoimpiego. La collaborazione con il Sistema Bibliotecario rappresenta un passo significativo nell’ottica di fornire un supporto mirato alla gioventù, garantendo loro l’accesso a risorse informative e culturali, nonché la possibilità di partecipare attivamente alla costruzione di progetti professionali orientati al futuro. Il progetto, promosso dalla Fondazione Augurusa, si propone di offrire un’ampia gamma di servizi e informazioni per i giovani dai 12 ai 35 anni, creando un punto di riferimento per l’accesso civico e la valorizzazione di progetti formativi professionalizzanti, in collaborazione con le associazioni e le istituzioni attive nel settore giovanile”.

Il servizio offerto comprende:

Orientamento Personalizzato: Un approccio individuale per aiutare i giovani a identificare i loro interessi, passioni e talenti, fornendo loro una bussola per il futuro.

Formazione Professionale: Corsi e workshop progettati per sviluppare competenze chiave richieste nel mondo del lavoro, dando ai giovani le migliori opportunità per il successo.

Supporto all’Inserimento Lavorativo: Un team dedicato a fornire consulenza e risorse per facilitare l’accesso al mondo del lavoro, inclusi stage, tirocini e collaborazioni con le imprese locali e nazionali.

Sostegno alla Creazione di Impresa: Per coloro che desiderano intraprendere la propria strada, la Fondazione offre supporto nell’ideazione e nell’avvio di attività imprenditoriali.

Networking e Mobilità Internazionale: Creazione di opportunità di networking e mobilità internazionale per ampliare gli orizzonti e arricchire il bagaglio esperienziale e culturale dei giovani.

“L’esperienza della Fondazione, con l’apporto di Ucid – Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti, è stata un successo a livello nazionale, – prosegue la Fondazione – con migliaia di giovani che hanno beneficiato del suo impegno nell’orientamento, nella formazione professionale e nell’inserimento lavorativo. Inoltre, la Fondazione ha la capacità di intercettare le esigenze di giovani e imprese, promuovendo una sinergia efficace per l’inserimento lavorativo. Per il presidente della Fondazione, Francesco Augurusa: “il nuovo Sportello Informagiovani vuole essere un catalizzatore di successo per i giovani della provincia di Vibo Valentia. Attraverso una formazione per lo sviluppo umano integrale ogni persona “può crescere in umanità, valere di più, essere di più”. Grazie al supporto del Sistema Bibliotecario Vibonese siamo pronti a costruire un ponte verso opportunità straordinarie per la nostra comunità. In questo territorio sentiamo la necessità di risposte concrete alle sfide che i giovani affrontano quotidianamente. La creazione di una cabina di regia con istituzioni e operatori economici è fondamentale per valorizzare le risorse umane e le comunità locali attraverso la vasta rete nazionale a disposizione della Fondazione”. La Fondazione e il Sistema Bibliotecario Vibonese intendono dare risposte istituzionali ai bisogni individuali, nell’ottica di una maggiore attenzione alle esigenze delle persone, favorendo così la partecipazione attiva alla vita sociale e la pianificazione di un progetto di vita dignitoso. Il presidente del Sistema Bibliotecario Vibonese Fabio Signoretta:“Sono ben lieto di aver sottoscritto una convenzione che sancisce di fatto una nuova sinergia tra il Sistema Bibliotecario Vibonese e la Fondazione Augurusa. L’Assemblea dei Sindaci del SBV ha infatti accolto favorevolmente l’idea di avere uno spazio dedicato interamente ai giovani, con l’opportunità di avere informazioni ed orientamento in modo concreto e gratuito”. Si auspica che questa partnership possa costituire un passo significativo e tangibile verso la creazione di un ambiente stimolante per i giovani, promuovendo l’istruzione, la partecipazione attiva e l’opportunità di crescita personale e professionale.

