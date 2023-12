Ionadi, diventa più efficace e moderno il sistema di controllo della rete idrica

Prosegue l’azione nel settore idrico dell’amministrazione comunale di Ionadi, guidata dal sindaco Fabio Signoretta, tesa a un maggior controllo di eventuali dispersioni di rete, allacci abusivi e malfunzionamenti tecnici. Il Comune ha infatti provveduto alla rimozione di circa 500 vecchi contatori di lettura del consumo idrico, sostituiti con altrettanti moderni modelli “smart” che consentiranno di rilevare direttamente a distanza il consumo registrato, attraverso un apposito modulo radio. «Un ulteriore tassello di ammodernamento e innovazione tecnologica – sottolinea al riguardo il primo cittadino del Comune alle porte di Vibo Valentia – è stato messo in campo sul territorio di Jonadi dalla nostra amministrazione. Nel contempo si è dotato anche l’Ufficio tributi di un moderno software che consente la gestione dei dati in modo tale da abbinarli in modo automatico alle utenze, facilitando così la fatturazione e il riscontro sui consumi. Un sistema che permette al Comune di fare un grande passo in avanti verso il futuro, con l’obiettivo di rendere tutti i sistemi di gestione automatizzati, così da rendere servizi più efficienti ai cittadini. Un ringraziamento particolare per questo intervento – conclude il sindaco Signoretta – lo rivolgo all’Ufficio tecnico comunale, che è riuscito ad intercettare un finanziamento specifico della Regione Calabria, andando così ad intervenire senza gravare sui fondi di bilancio».

LEGGI ANCHE: Ionadi, nella chiesa “Gesù Salvatore” la lezione salvavita del dottore Braghò

Ionadi, tutto pronto per l’edizione 2023 del Presepe Vivente