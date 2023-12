Jonadi in festa per i centotré anni di vita di nonna Maria Rosa Cichello

Centotré anni. Questo il ragguardevole traguardo raggiunto dalla nonnina Maria Rosa Cichello. Per il suo compleanno ad andare a trovarla e a omaggiarla con un mazzo di fiori nella sua casa ubicata nel centro storico di Jonadi sono stati, tra gli altri, il sindaco Fabio Signoretta e il consigliere comunale Angelo Francesco Gentile. Il modo più appropriato, indubbiamente, per rendere omaggio ad una concittadina, sorta di memoria storica del luogo, che nel suo ultrasecolare percorso di vita ha dovuto affrontare innumerevoli sfide, ad iniziare dalla guerra mondiale succedutesi a metà del secolo scorso. Quella di nonna Maria Rosa, ad ogni modo, è stata una vita all’insegna del sacrificio e interamente dedicata alla famiglia, tipica delle donne di altri tempi. La sua tempra inossidabile le ha permesso di superare guerre, pandemie e un’infinità di problemi. Oggi si ritrova accanto ai suoi cari, minata nel fisico ma ancora perfettamente lucida. Lo dimostrano le “perle” di saggezza rivolte al sindaco Signoretta al momento dell’incontro avuto nel giorno del suo 103esimo compleanno: “Sindacu, io pregu pe’ vvui u trovati ‘a strada du’ beni, e mai chida du’ mali”. Parole amorevoli che, tra l’altro, dimostrano la bontà d’animo e la granitica fede cristiana che ha contraddistinto nonna Maria Rosa per tutto l’arco della sua lunga vita, da figlia, moglie, madre dell’unica figlia Maria e nonna premurosa e amorevole.

LEGGI ANCHE: Festa a Simbario, nonno Vincenzo Nardi spegne 111 candeline