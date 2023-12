Il Villaggio della Restanza, da Vibo il messaggio dei giovani: «Dateci “spazi” per le nostre idee» – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Il villaggio della “Restanza”, in corso a Vibo Valentia, continua a incuriosire e attrarre visitatori: giovani e giovanissimi, interessati a capire cosa muova un gruppo di attivisti vibonesi a promuovere il proprio territorio di appartenenza invitando a restare, o a tornare. Una sfida che mette in rete istituzioni, associazioni ed esperti nelle più disparate materie. E che stimola il confronto tra chi è rimasto e chi vorrebbe rientrare nella sua Calabria, dopo le esperienze vissute (in chiave di studio o lavoro) in altre regioni del Nord. Le motivazioni alla base del progetto sono di immediato impatto e comprensione. Le spiegano gli stessi attivisti: «Sono qui – spiega Luigi Candalise – per raccontare la mia esperienza». L’esperienza di chi a 32 anni ha deciso di rientrare in Calabria e trasformare la sua passione in lavoro. Luigi originario di San Giovanni in Fiore è una guida ambientale escursionistica.

Ripensare il territorio e creare sinergie, questa la chiave. Un concetto sottolineato da Gaetano Gemelli: «Spero che anche le istituzioni possano rendersi conto di quanto noi giovani abbiamo solo bisogno di un po’ di spazio per esprimere le nostre idee e le nostre capacità». Una manifestazione dedicata a chi ha deciso di rimanere? Non solo. Un invito a rientrare soprattutto: «Non sentitevi in colpa se in questo momento vi trovate fuori regione per lavoro o per studio. Ponetevi l’obiettivo di ritornare in Calabria per contribuire alla crescita di questo meraviglioso territorio», l’augurio di Aurora Navarra.

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

LEGGI ANCHE: Il villaggio della restanza: a Vibo due giorni di dibattiti, laboratori e fiere