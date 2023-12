Il villaggio della restanza: a Vibo due giorni di dibattiti, laboratori e fiere

Il 27 e 28 dicembre, dalle ore 10 in poi, Vibo Valentia ospiterà un evento targato Aicem Calabria che si impegna a diffondere la cultura della cooperazione partecipativa, della cittadinanza attiva e dell’inclusione sociale attraverso l’educazione ai diritti umani e la creazione di reti di valore. Dal desiderio di far conoscere realtà virtuose del territorio calabrese nasce “Il villaggio della restanza”, un appuntamento che, condividendo diverse storie di “Restanti”, verterà su valori quali crescita e contributo, condivisione valoriale, comunicazione costruttiva e quattro argomenti guida: restanza e legalità, associazionismo e opportunità, formazione e reti di professionisti, benessere personale della comunità. L’iniziativa (ad accesso gratuito), avrà luogo all’interno del palazzo storico del Valentianum a Vibo Valentia e si svilupperà su un programma di due giorni offrendo una serie di attività coinvolgenti, tra cui dibattiti, testimonianze, workshop sulle maestranze, fiera locale dell’artigianato, presentazione libri, attività laboratoriali per famiglie e bambini, intrattenimento musicale della restanza e tanto altro. Due giorni pieni e dinamici grazie alla collaborazione di molti attori quali, lo scultore Antonio La Gamba con il suo team, Il professore ed antropologo Vito Teti, il Cna con la fiera dell’artigianato, diversi imprenditori e presidenti di associazioni virtuose, Il presidente del Gal Vitaliano Papillo, la presenza di cantine e birrifici locali di respiro nazionale, i patrocini del comune di Vibo Valentia e della Camera di Commercio (grazie alla quale sarà possibile visitare il museo Limen), e tanto altro. I promotori anticipano: «L’evento vuole trasferire un nuovo modello sociale nella quale gli ospiti possano riconoscersi in prima persona come attori di cambiamento nella propria realtà sociale. Restanza intesa come quell’essere dinamici, proattivi, protagonisti e fare le cose in un certo modo».

