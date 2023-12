Il comandante del carcere di Vibo promosso a dirigente

Il comandante del carcere di Vibo Valentia, dirigente Agg. (corrispondente alla qualifica di vice questore agg/ ten. colonnello) dott. Salvatore Conti, è stato promosso con decreto del capo del Dap del 21 dicembre scorso alla qualifica di dirigente, collocandosi al 16° posto su 124. Già avvocato e vincitore di altri concorsi da funzionario nella pubblica amministrazione annovera il titolo universitario di specialista forense e quattro master di secondo livello in diritto e procedura penale, diritto amministrativo, criminologia ed intelligence investigativa. In precedenza ha svolto incarichi di comandante vicario presso il penitenziario di Ferrara e di comandante nel carcere di Forlì per un brevissimo periodo. Nel 2015 è approdato in Calabria al comando dell’ufficio scorte e traduzioni di Vibo Valentia, che si occupa anche di polizia stradale e per circa un anno ha svolto le funzioni di comandante del penitenziario di Crotone in aggiunta a diversi incarichi di docenza per il personale del Ministero della Giustizia, direttore di tiro e attività ispettive per il Dap. Dal 2020 al comando del carcere di Vibo Valentia che prevede la gestione di oltre 180 unità effettive di personale di polizia penitenziaria (246 in pianta organica) e di quasi 450 detenuti in maggioranza appartenenti ai circuiti di criminalità organizzata.

LEGGI ANCHE: Carcere di Vibo: inaugurata la ludoteca per i figli dei detenuti

Al carcere di Vibo prende il via il progetto dedicato al calcio