Filadelfia, grande partecipazione per il concerto di Capodanno con l’Orchestra di Fiati

“Come ogni anno, da 14 anni a questa parte, l’associazione Diapason – G. Gemelli, ha tenuto il suo concerto davanti a un pubblico numeroso e partecipe”. Lo rende noto il presidente dell’associazione, Caruso Bruno Giovanni il quale non ha mancato, a inizio concerto, di salutare le Autorità civili e militari presenti: “dall’on. Francesco De Nisi, al sindaco Anna Bartucca e alla sua giunta; dal Tenente colonnello Masdea Rosario al comandante della Polizia municipale Morano Alberto, cosi come al professor Carmelo Nobile dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. Quasi due ore di musica, con intermezzo di saluti e descrizione dei brani, per un concerto di alta qualità tecnica e musicale, diretto dai Maestri Francesco Conidi e Massimo Campisano e con la partecipazione di valenti solisti quali il primo clarinetto solista della Banda della Polizia Penitenziaria M° Vincenzo Miccoli. Brani natalizi e popolari, autori come Morricone e Ortolano, per finire con opere pop e rock da Music di James Last ai Val Halen, per una variegata serata che ha fatto scaldare il pubblico che ha risposto con ovazioni e applausi. L’Orchestra “G. Gemelli”, – prosegue il presidente Caruso Bruno Giovanni, – oltre al suo impegno nella musica, ha da sempre operato nel sociale, con la sua scuola di orientamento musicale, i progetti con i ragazzi speciali, i concerti nella casa circondariale e nelle scuole; ha in programma, per il 2024, di replicare il Requiem di Mozart e di esibirsi a Roma nell’occasione di un importante evento musicale. Con l’augurio che la musica e quella bandistica in particolare, sia oggetto di attenzione da parte delle Autorità locali e regionali, visto che la sua presenza, come sottolineato dal sindaco, rappresenta l’impegno dei giovani in una realtà relativamente piccola, che dà lustro a Filadelfia da oltre un ventennio”.

