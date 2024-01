Fabrizia mantiene l’autonomia scolastica: la soddisfazione del Comitato dei genitori

Si è concluso il travagliato iter politico che ha visto nuovamente Fabrizia e il suo Istituto comprensivo al centro delle decisioni in merito alla possibilità, data dal Decreto Milleproroghe, licenziato dal Governo Meloni, di mantenere delle autonomie in più rispetto a quanto già deliberato dai piani del dimensionamento, presentati dalle Regioni e nello specifico una soltanto per la provincia di Vibo Valentia, andata all’istituto di Fabrizia che ha avuto la meglio sull’Ic A. Pagano di Nicotera. «Vogliamo esprimere tutta la nostra soddisfazione e soprattutto la nostra gratitudine a chi ha permesso e poi votato l’autonomia per Fabrizia, territorio impervio e isolato, che quotidianamente si ritrova a dover combattere delle battaglie anche solo per avere i servizi necessari al cittadino. In particolare, non possiamo fare a meno di menzionare i cinque consiglieri che hanno votato favorevolmente per l’IC Fabrizia: Maria Teresa Centro, Daniele Galeano, Carmine Mangiardi, Alessandro Lacquaniti e Domenico Tomaselli. A loro va il nostro plauso per aver saputo operare scelte di buon senso, superando qualsiasi forma di condizionamento dettato dal loro colore politico». A sostenenere la proposta di far mantenere l’autonomia scolastica all’istituto di Fabrizia, è stato anche il consigliere Marco Miceli, assente in occasione dell’ultimo Consiglio provinciale per motivi di salute. Il Comitato genitori dell’istituto di Fabrizia, ha espresso soddisfazione, dunque, per la scelta ricaduta sulla scuola montana. I componenti del suddetto comitato hanno seguito con grande attenzione tutta la vicenda, sostenendo le azioni mosse dal sindaco Fazio e ponendosi sempre in prima linea attraverso diverse manifestazioni. In particolare quella davanti alla provincia di Vibo Valentia, in data 9 ottobre 2023, in occasione dell’audizione concessa ai sindaci, sedendosi poi, insieme al sindaco Fazio e al parroco don Vincenzo Maiolo, ai tavoli dei vertici regionali per porre nuovamente l’attenzione su una scelta che non aveva raccolto particolari consensi: la soppressione dell’autonomia dell’istituto di Fabrizia e il successivo accorpamento con l’ Azaria Tedeschi di Serra San Bruno. «Da ciò si può evincere quanto la scuola sia, non solo presidio di legalità e unica agenzia formativa presente sul territorio, ma diventa il cuore pulsante di un piccolo centro montano destinato a un lento ma inesorabile spopolamento». Ed è proprio per questo motivo che i genitori hanno deciso di costituire il Comitato e affiancare tutti coloro che hanno portato avanti la battaglia per la tutela dell’autonomia scolastica dell’Ic di Fabrizia. «Il nostro primo pensiero è rivolto al sindaco Fazio. Non possiamo fare altro che ringraziare la sua presenza costante e il suo temperamento che hanno portato alto il nome della nostra scuola davanti al consiglio provinciale. Aggiungiamo il nostro ringraziamento anche agli altri due sindaci coinvolti Romano Loielo per Nardodipace e Francesco Angilletta per Mongiana. Un ringraziamento doveroso va al dirigente scolastico Maria Carmen Aloi per il sostegno, l’impegno encomiabile che la stessa ha manifestato in questa lunga ed estenuante battaglia, dichiarando apertamente la sua soddisfazione per il grande risultato raggiunto e sostenendo che l’Ic Fabrizia merita l’autonomia per il grande lavoro che la comunità scolastica tutta svolge quotidianamente al fine di evitare un ulteriore e totale isolamento di questo martoriato territorio. Infine, non per ordine d’importanza, vogliamo porgere il nostro ringraziamento a tutte le personalità, le istituzioni e le forze politiche che, nonostante l’ideologia partitistica diversa, hanno comunque sposato la giusta causa promossa dalle amministrazioni comunali di Fabrizia, Nardodipace e Mongiana i quali hanno preteso con forza il rispetto e la tutela del diritto allo studio nell’area più svantaggiata della provincia. Il sostegno alla causa dell’IC Fabrizia è arrivato anche da oltre regione, da chi continua a portare nel cuore la comunità scolastica e non solo, del territorio fabriziese. A questi rivolgiamo la nostra più sentita e profonda gratitudine. Il Comitato genitori IC Fabrizia continuerà a vigilare – concludono – e a intervenire su questa conquistata autonomia al fine di mantenerla più a lungo possibile».

