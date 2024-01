Jonadi, conclusa l’installazione della rete idrica in località “Case sparse”

Dopo un’attesa durata decenni il Comune di Jonadi ha provveduto a dotare di una propria rete idrica la via Fratelli Bandiera situata in località “Case sparse”. Un intervento molto atteso e strategico per il territorio comunale, che tra l’altro completa un percorso iniziato con una serie di investimenti immobiliari che, nel corso di un lungo arco di tempo, hanno interessato l’intera zona. Al termine dei lavori di realizzazione della nuova rete idrica, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Signoretta ha anche provveduto ad effettuare il ripristino dell’intero manto stradale interessato. Un ulteriore intervento che, a questo punto, permette di mettere a disposizione degli automobilisti e degli stessi abitanti della zona un’arteria completamente rinnovata, che tra l’altro collega la strada provinciale 77 con il tratto dell’ex percorso ferroviario delle Calabro Lucane. Al riguardo, soddisfazione viene espressa dal sindaco Signoretta, il quale ci tiene anche a sottolineare che in questo modo vengono date «una risposta concreta a un fabbisogno essenziale del territorio e la chiara dimostrazione di un corretto utilizzo delle risorse comunitarie». Soldi pubblici che, per il tramite della Regione Calabria, «il Comune di Jonadi è riuscito ad intercettare, progettare e mettere in cantiere in pochissimi mesi, grazie ad un lavoro sinergico tra la componente politica e gli uffici preposti».

