Vibo Valentia aderisce all’indagine Multiscopo sulla vita quotidiana della famiglie

Dal 15 gennaio al 08 aprile prende il via la nuova edizione dell’indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della Vita Quotidiana (AVQ)”, che da qualche anno è divenuto annuale, coinvolgendo alcune famiglie del nostro Comune, in particolare per l’anno in corso sono 26 le famiglie interessate. Si tratta di una indagine conoscitiva essenziale, in quanto l’obiettivo primario del Censimento è quello di studiare le abitudini dei cittadini nell’impiego del tempo libero, le condizioni di salute, la partecipazione sociale e politica, l’uso delle tecnologie informatiche e altro. L’indagine ha consentito negli anni di approfondire la conoscenza degli stili e delle condizioni di vita della popolazione permettendo di comprendere come vivono gli individui e se sono soddisfatti del funzionamento dei servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione.I dati raccolti hanno come obiettivo ultimo orientare le politiche e gli interventi volti a migliorare la qualità della vita delle persone. L’ISTAT ha già inoltrato alle famiglie campione una comunicazione con le credenziali di accesso al sito per la compilazione on line del questionario in forma autonoma fino alla data del 25 febbraio 2024. Qualora non fosse possibile compilare il questionario tramite internet in forma autonoma, un rilevatore, incaricato dal Comune, munito di cartellino identificativo verrà entrol’8 aprile presso la propria abitazione per la compilazione del questionario.Le operazioni di raccolta dati sul campo per le rilevazioni, da parte dei rilevatori, avranno inizio il 26 Febbraio e termineranno i l’8 aprile. Per arricchire questo importante patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il territorio in cui viviamo, è fondamentale la piena collaborazione di tutte le famiglie campione. Pertanto, si informa che partecipare al censimento è un obbligo di legge e la violazione dell’obbligo di risposta prevede una sanzione. I dati trattati dall’Istat, per le finalità della rilevazione censuaria, sono tutelati dal segreto statistico e sottoposti alla normativa in materia di protezione dei dati personali.La famiglia può ricevere assistenza, completamente gratuita, rivolgendosi al Centro Comunale di Rilevazione, presso l’ufficio Statistica e Censimento dell’Ente, attivo dal 28 febbraio al 31 marzo nei giorni di Martedì e Giovedì, dalle ore 15:30 alle ore 18:00 e Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30 alnumero fisso 0963/599238.

