Erasmus: importante traguardo per l’Ipseoa “Gagliardi” di Vibo

Importante traguardo per l’Ipseoa “E. Gagliardi”, diretto dalla dirigente Eleonora Rombolà per quanto riguarda la progettazione di viaggi nei Paesi europei e le attività Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento). Da quest’anno è riuscito ad ottenere l’accreditamento Erasmus+. Questo significa che potrà dare inizio alla sua prima annualità organizzando delle mobilità all’estero che vedrà tra qualche giorno due gruppi di studenti del triennio partire per 2 diverse destinazioni: Bordeaux (Francia) e Galway (Irlanda). Gli studenti avranno così modo di fare delle esperienze didattiche e formative di fondamentale importanza per la loro crescita professionale. Il soggiorno in queste località sarà di circa un mese, e così gli studenti si potranno immergere nella cultura del luogo e contemporaneamente svolgere attività di Pcto in selezionate strutture ricettive. Il gruppo di studenti che si recherà in Francia sarà accompagnato dai docenti Patrizia Azzarito, Rebecca Mary Dean e Tiziana Silvestri, mentre quello che andrà in Irlanda dai docenti Irene Galati Irene e Vincenzo Pesce. Ad aver portato a compimento questo importante obiettivo le docenti referenti del progetto Erasmus+, Francesca Meligrana e Sabrina Polito.

Per l’istituto “Gagliardi” l’accreditamento Erasmus+ determinerà delle ricadute positive sulla programmazione dei viaggi nei prossimi anni. In primo luogo si tratta di un finanziamento stabile: l’istituto potrà contare sul supporto finanziario per nuove mobilità ogni anno; poi una strategia a lungo termine che permetterà di crescere ed esplorare nuove potenzialità e investire nel futuro. L’accesso stabile ai finanziamenti consente infatti di concentrarsi sugli obiettivi a lungo termine e rendere la dimensione europea parte dell’Istituto.

