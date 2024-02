Vibo, progetto “Incroci”: la polizia stradale parla di sicurezza agli studenti del “G.Galilei”

Si è tenuto nella giornata di ieri, mercoledì 14 febbraio, presso l’Istituto Tecnico Economico G. Galilei di Vibo Valentia, un incontro tra la polizia stradale vibonese e gli alunni delle classi prime e seconde, nell’ambito del progetto “Incroci“ realizzato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e a cui ha aderito il M.I.U.R.. All’evento, oltre al personale docente, hanno preso parte circa un centinaio di studenti. Nell’incontro sono stati trattati gli attuali temi che interessano i giovani, passando dai pericoli derivanti dalla rete e dai telefoni cellulari, come ad esempio la sostituzione di persona nelle chat e l’adescamento, sino ai comportamenti a rischio nelle stazioni ferroviarie. Trattandosi di giovani che iniziano ad affacciarsi al mondo della circolazione stradale, è stato poi trattato il tema della incidentalità stradale, partendo dalla percezione del rischio e passando dalla distrazione alla guida, all’utilizzo dei telefonini, con il concetto di guida bendata, ai comportamenti sbagliati, alla velocità, ai sistemi di protezione come cinture di sicurezza e caschi, e non ultime le alterazioni alla guida dovute all’assunzione di alcool e droghe. Un particolare contributo, poi, ha riguardato la lesività post traumatica da sinistro stradale e ai centri di riabilitazione neuromotoria. L’incontro ha visto il coinvolgimento diretto dei ragazzi, stimolati direttamente e mediante contributi multimediali.

