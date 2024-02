Dentro la Notizia in diretta da Cutro: il ricordo di chi ha perso la vita nel naufragio e la richiesta di verità

Una puntata speciale per non dimenticare, per chiedere verità e giustizia per le vittime del naufragio che un anno fa causò 94 morti e una decina di dispersi. Dentro la Notizia sarà oggi in diretta da Cutro, dove da sabato sono in atto iniziative per onorare la memoria di chi quel tragico 26 febbraio ha perso la vita. A Crotone, in occasione del primo anniversario della tragedia, sono arrivati pure alcuni dei superstiti e i familiari delle vittime. Anche oggi saremo lì, per ascoltare le loro testimonianze e le parole di chi quella notte c’era e ha dato una mano per soccorrere i sopravvissuti e, purtroppo, anche per strappare i corpi senza vita alle onde del mare. Sul posto Pier Paolo Cambareri, che avrà come ospite il sindaco di Cutro Antonio Ceraso. Dalla veglia di stamane alla voce di una madre che ha perso il figlio, dalle parole di don Rosario Morrone a quelle del sindaco di Crotone Vincenzo Voce, fino alla testimonianza del primo pescatore giunto sul posto: nel corso della puntata, saranno trasmessi anche i contributi realizzati da Cristina Iannuzzi e Procolo Guida. Previsto anche un commento di Franco Laratta. Appuntamento dunque alle 14:30 dalla cittadina teatro della strage di migranti.

Dove vedere la puntata

Dentro la notizia va in onda dal lunedì al venerdì in onda alle 14:30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat, 820 di Sky e in diretta sui nostri canali social e in streaming su lacnews24.it. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.