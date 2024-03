Gioco del Lotto: quattro vincite in Calabria per un totale di quasi 200mila euro

Le ultime estrazioni del gioco del Lotto hanno baciato la Calabria. Sono quattro, infatti, le vincite realizzate nella regione e, in particolare, nel reggino. La più alta delle vincite è stata realizzata a Reggio Calabria grazie ad una quaterna da 107 mila euro giocata sulla ruota di Palermo. Si tratta della nona più alta realizzata nel 2024. Sempre nel territorio della città metropolitana, è stato centrato un terno, ancora una volta sulla ruota di Palermo, da 45 mila euro. E, anche a Gioia Tauro, sono stati vinti 21.180 euro. La serie fortunata in salsa calabrese si è chiusa a Bisignano, in provincia di Cosenza, dove è stato azzeccato un terno da 14 mila euro.

Vincita al Lotto: la dea bendata bacia la Calabria