Il creatore delle t-shirt made in Soriano si racconta a “Storie che insegnano”

Protagonista del format di LaC Tv in onda il martedì alle 21.30, il giovane graphic designer Domenico Mazzotta: «Ecco come ho realizzato il mio sogno»

La storia di Domenico Mazzotta, giovane di Soriano Calabro protagonista della nuova puntata di “Storie che insegnano”, il format di LaC Tv condotto da Mirella Melia e Afro Rao e in onda il martedì alle 21.30. L’avventura del giovane graphic designer parte nel 2019, quando realizza delle immagini e le posta sui social. Subito diventano virali e da qui capisce che forse è il momento buono per far diventare realtà il suo sogno, ossia creare un brand di t-shirt disegnate di suo pugno. Un’avventura che dall’entroterra vibonese lo ha portato a raggiungere risultati incredibili: con le sue magliette Domenico Mazzotta ha conquistato prima il mercato europeo e poi una collaborazione con niente poco di meno che Alessandro Del Piero.