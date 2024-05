I cinghiali scorrazzano a Vibo, il video di un cittadino: «Fanno davvero paura»

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

I cinghiali che scorrazzano nelle zone più periferiche di Vibo non sono una novità. Ma quando si aggirano tra i palazzi per pasteggiare con i rifiuti i timori per l’incolumità delle persone crescono. Ed è tanta la preoccupazione dei residenti di Viale delle Accademie vibonesi, la strada che conduce al Castello Normanno Svevo. In queste immagini girate al sicuro della propria auto da un cittadino che risiede proprio in quella zona, si vede un cinghiale avventarsi sulle buste dell’umido per la raccolta differenziata, rovesciando i bidoni posti dinnanzi agli edifici. Nel filmato si vede un solo ungulato, ma chi ha girato le immagini sostiene che fossero almeno cinque. «Non sono riuscito a riprendere gli altri per paura che si avvicinassero alla mia macchina», ha raccontato. Una situazione di potenziale pericolo che rende rischioso tornare a casa a piedi o semplicemente uscire dall’uscio per portare fuori il cane o deporre la spazzatura negli appositi contenitori.