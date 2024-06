Riqualificazione Parco urbano Vibo, Bruni: «Pubblicata la gara d’appalto. Parliamo coi fatti»

«Quanto avevamo programmato, quanto avevamo annunciato, abbiamo realizzato o avviato. È il caso del Parco urbano di Vibo Valentia, sul quale negli ultimi giorni sono state dette tante cose, alcune errate, per smentire le quali abbiamo voluto aspettare per parlare con i fatti». Parte da questa premessa l’assessore all’Ambiente, Vincenzo Bruni, per comunicare l’avvenuta pubblicazione della gara d’appalto per la riqualificazione del più grande polmone verde della città capoluogo. Col medesimo progetto è prevista inoltre la creazione dell’area fitness in via Veneto a Vibo Marina.

L’assessore Vincenzo Bruni

«Un progetto di completa valorizzazione, per come da impulso del sindaco Maria Limardo, per trasformare, senza snaturare, un luogo bellissimo della città. A questo punto, bisognerà soltanto attendere l’esito della gara per aggiudicare l’appalto e realizzare un intervento che renderà il parco fortemente attrattivo e luogo di svago per tutti i giovani della città, ma non solo. Se siamo arrivati a questo punto il merito è da ascrivere all’onorevole Giuseppe Mangialavori, artefice del finanziamento che ha fortemente voluto indirizzare proprio sul parco perché consapevole del grande interesse da sempre manifestato dai cittadini; un finanziamento che coprirà per intero l’investimento e che comprende anche l’area fitness a Vibo Marina. Poi un ringraziamento doveroso, da parte mia, va ai dirigenti che hanno avviato e concluso l’iter burocratico, Claudio Le Piane e Lorena Callisti, oltre naturalmente al rup, l’ingegnere Onofrio Maragò, ed al funzionario ad elevata qualifica del servizio Ambiente Maurizio Bardari per quanto concerne la manutenzione».

L’iter era già stato avviato nei mesi scorsi, poi rallentato per la necessaria sottoscrizione della convenzione con la Regione Calabria erogatrice del finanziamento, ed oggi arrivato a conclusione. L’importo complessivo dell’appalto a base d’asta è di 287mila euro, il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 9 del 10 luglio. I tempi previsti per la realizzazione delle opere sono di 180 giorni.

Nel Parco urbano verranno realizzati un campetto da beach soccer affiancato ad uno da beach volley, con anche una doccia in comune; ed ancora, lo street basket, un campo di bocce, un labirinto botanico ed un campo da minigolf, oltre ad una vasca per il salto in lungo che tornerà particolarmente utile soprattutto per le attività sportive delle scuole. E poi verrà completamente rifatta ed ingrandita l’area giochi per i più piccoli, vicino alla quale verrà creata un’area pic-nic. Verrà ampliata l’area fitness: accanto alla palestra inclusiva sorgerà un’area fitness cosiddetta “militare”. Mentre su Vibo Marina vedrà la luce un’area fitness con attrezzatura dedicata all’interno della pinetina Presterà. Alcuni interventi sul fronte della sicurezza e del risparmio energetico sono già conclusi con l’installazione in quattro punti sensibili delle telecamere di videosorveglianza, e l’installazione di nuovi lampioni che producono energia con gli appositi pannelli fotovoltaici. Infine, grazie ad un protocollo d’intesa stipulato nei mesi scorsi con il Parco delle Serre, inoltre, sono già in atto interventi di manutenzione su staccionate e panchine.