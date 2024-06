Ricadi, scalda i motori il primo autoraduno di “Calabria motors club del Capo”

Ricadi, Torre Marrana

Il neonato “Calabria motors club del Capo”, nato poco meno di un mese fa nel Comune di Ricadi e presieduto dal suo fondatore Giacomo Benedetto, vara il programma del primo vento in calendario quest’estate: l’appuntamento con l’autoraduno titolato “Ruote nella storia”, è fissato per il 14 luglio e seguirà il percorso Mesiano-Spilinga-Parghelia-Torre Marrana. «Questo evento – ha spiegato Benedetto – nasce e si realizza per la ferma volontà dell’avvocato Saverio Ferrazzo, direttore di Aci Vibo Valentia, dei suoi collaboratori, del sottoscritto e dei soci fondatori tutti del nostro club. Questa importante manifestazione voluta fare apposta nel Comune di Ricadi, è per affermare la nostra volontà di usare tutte condizioni consentiteci per lavorare in perfetta simbiosi col territorio, valorizzandolo attraverso ogni nostro passo insieme alla storia dell’auto. Il nostro club – ha aggiunto Benedetto – è ora pronto ad accogliere i tanti appassionati amanti dell’auto che vorranno unirsi a noi in questo meraviglioso percorso». Le adesioni sono state già aperte attraverso un’apposita scheda in cui andrà inserito anche il nominativo dell’accompagnatore scelto. Questo il programma stilato: