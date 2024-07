L'iniziativa di Trenitalia in collaborazione con le autolinee Federico. La tratta sarà particolarmente attrattiva per i turisti presenti nel Reggino

Dal sito di Trenitalia

Il sindaco di Serra San Bruno Alfredo Barillari ha annunciato una grande novità per il noto centro montano vibonese: l’inclusione di questa meta anche nel trasporto regionale, grazie a un importante accordo stretto con Trenitalia. «Con questo nuovo servizio intermodale, chiamato treno+bus – ha dichiarato il primo cittadino -, Serra San Bruno viene inserita nelle tratte di Trenitalia dedicate alle mete di eccellenza calabrese. Questa iniziativa permetterà ai cittadini di viaggiare comodamente da e per Serra utilizzando il treno e il bus». Il servizio prevede che il bus delle autolinee Federico partirà dalla stazione ferroviaria di Gioiosa Jonica, garantendo andata e ritorno per Serra nella stessa giornata. Una volta giunti a Gioiosa con il treno regionale, sarà possibile prendere il bus per Serra, il tutto acquistando un unico biglietto. La tratta sarà particolarmente attrattiva per i turisti presenti nel Reggino, che avranno così l’opportunità di raggiungere uno dei luoghi calabresi più iconici.

Il sindaco Barillari ha espresso la propria gratitudine alla direzione Business regionale e sviluppo intermodale di Trenitalia per aver «creduto e investito in questo progetto che permetterà ai cittadini di Serra di avere un’opzione in più per spostarsi comodamente e in modo efficiente».

«Gli abitanti di Serra San Bruno e i turisti, non potranno che apprezzare questa importante novità che renderà più semplici e accessibili i viaggi da e verso questa importante meta della Calabria tutta da scoprire e valorizzare. Tutto questo – ha poi concluso Barillari – contribuirà a migliorare la mobilità nella regione e favorire lo sviluppo turistico ed economico della nostra cittadina».