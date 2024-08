Serra San Bruno celebra e premia i talenti locali: successo per La notte del Serreinfestival

Una serata di musica e danza, poi i riconoscimenti andati ad Armando Vitale per l'impegno culturale e all'imprenditrice in Canada Palma Pisani Franzone

Un momento del concerto di Davide De Marinis

«Un entusiasmante connubio di musica, danza e premi ha animato La notte del Serreinfestival, un evento che mira a celebrare l’identità serrese e calabrese, mettendo in luce le personalità che si sono distinte nel panorama sociale, culturale ed economico». Questo è quanto hanno fatto sapere gli organizzatori in una nota ufficiale. «La manifestazione, ideata dalla codirettrice artistica Giovanna Giacco, ha offerto un’atmosfera di intrattenimento e serenità, riflettendo la passione per la propria terra. Dopo l’apertura a cura di Cosimina Pisani e l’esibizione della ballerina Pia Franzè, il palcoscenico è stato dedicato alle sonorità di Davide De Marinis. Il giovane artista ha incantato il pubblico con il suo repertorio, presentando anche il nuovo brano “Andiamo al mare”, accolto con entusiasmo da un pubblico locale rinnovato da numerosi visitatori».

Un momento della premiazione

«Il concerto – prosegue il comunicato – si è sviluppato in due fasi, intervallate dalle presentazioni di Marta Ferrari e dalla cerimonia di assegnazione dei premi del Festival. Il primo riconoscimento è andato ad Armando Vitale, un intellettuale e dirigente scolastico che ha dedicato gran parte della sua vita alla valorizzazione della cultura calabrese. Vitale ha condiviso la sua visione della Calabria, definendola “una terra difficile, ma dalle grandi potenzialità”, sottolineando come le classi dirigenti spesso trascurino le sue esigenze, dimenticando la storia dell’unità d’Italia. Un invito alla riflessione è giunto da Vitale, che ha sottolineato l’importanza della scuola come “punto delicato” nella formazione delle giovani generazioni».

La conclusione della serata gremita di pubblico

«Il secondo premio è stato conferito a Palma Pisani Franzone, serrese di origine ma trasferitasi in Canada all’età di cinque anni. Imprenditrice di successo, con un forte legame con le sue radici, Palma ha creato un innovativo prodotto per la bonifica della casa dalla muffa ed è attivamente coinvolta in iniziative benefiche come presidente dell’associazione San Bruno di Toronto. “Ringrazio Dio per il mio successo – ha dichiarato commossa – e posso dire di sentirmi a casa quando sono a Serra“. Le considerazioni conclusive – hanno in fine aggiunto gli organizzatori – sono state affidate a Bruno Censore, presidente dell’associazione Condivisioni, che ha ricordato come il festival sia un impegno collettivo: “Da otto anni raccogliamo contributi per realizzarlo, portando il nome di Serra San Bruno in tutta la Calabria e in Italia. Promuovere Serra è un atto d’amore“».