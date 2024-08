Si aggiudica la torta di San Rocco per 1.200 euro e la offre ai compaesani durante la festa di Calimera

Una grande festa quella di San Rocco a Calimera, frazione di San Calogero. Al programma religioso, in serata si è aggiunto il concerto di Samuel Malvasio che ha attratto tantissime persone. Il tutto è stato caratterizzato dai tradizionali incanti, che quest’anno hanno riservato una sorpresa non da poco: una torta venduta per ben 1200 euro.

Come di consueto, sono stati gli stessi cittadini di Calimera ad offrire i prodotti poi messi all’asta. Una tradizione che si ripete dai tempi antichi ma anche un modo per raccogliere soldi che servono per coprire le spese della festa. Quel che rimane va alla chiesa, sotto forma di offerte. Gli incanti a Calimera vengono chiusi solitamente con una torta, che viene acquistata dal migliore offerente e poi messa a disposizione di tutta la comunità per concludere i festeggiamenti. Ed ecco il record: quest’anno la torta è stata venduta al prezzo di 1200 euro. Ad accaparrarsela, Salvatore Zinna che non ha esitato poi a offrirla a tutti i presenti. A condurre gli incanti invece Domenico Pugliese, emigrato a Milano che ogni anno torna nella sua terra ed è in prima linea in questo immancabile appuntamento: è sua la voca che domina il momento dell’asta. Con buona pace del portafogli di qualcuno.