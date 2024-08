Un “bagno” nella foresta: l’escursione notturna alla scoperta del bosco Archiforo

Sarà il bosco Archiforo, nel cuore delle Serre, a ospitare l’escursione notturna a cura dell’associazione “Vivi Serra San Bruno” e Soverato in cammino fitwalking & outdoor experiences. «Il sito – spiegano i promotori – rappresenta una meta molto ambita, inserita tra le 40 splendide foreste al mondo (di cui due in Italia) dove è possibile praticare lo Shirin Yoku, letteralmente “bagno nella foresta”». Si tratta di una pratica di avvicinamento alla natura, ai fini terapeutici, per poter ritrovare il benessere interiore. I primi studi risalgono agli anni Settanta in Giappone. Il bosco Archiforo presenta caratteristiche uniche dal punto di vista ambientale. Qui c’è infatti la possibilità di trovare la consociazione dell’abete bianco e del faggio. Gli alberi – continua – sono in prevalenza maestosi abeti bianchi nella parte inferiore del bosco, man mano che si sale gli abeti si mischiano ai faggi anch’essi monumentali, ma in minoranza di numero rispetto agli abeti. Nel sito si trova l’abete bianco tra i più grandi d’Europa.

Il presidente di “Vivi Serra San Bruno”, Mario Papasodaro puntualizza: «Il coinvolgimento con altre associazioni è un passo molto importante. L’idea di mettersi in gioco per condividere un obbiettivo comune sarà la chiave del successo per un turismo ecosostenibile, far conoscere le peculiarità di un territorio, raccontare la storia attraverso il trekking e sviluppare nuove sinergie».

L’escursione è prevista per il 23 agosto e assicurano gli organizzatori, «consentirà un viaggio attraverso la natura ma soprattutto un’esperienza originale e indimenticabile». Soddisfatto il presidente Papasodaro: «Dal 2018 la nostra associazione cerca di promuovere e valorizzare i nostri boschi e siti montani così come la peculiarità del bosco Archiforo. Siamo orgogliosi di aver contribuito, con il nostro umile lavoro, a far apprezzare questo bosco su larga scala».