San Calogero, Papa Francesco vede il musical dedicato al beato Carlo Acutis e invita l’intero cast dell’oratorio in Vaticano

A darne la notizia sui social è don Andrea Campennì, parroco della comunità. Il pontefice positivamente colpito dalla visione (in video) della rappresentazione scenica ha deciso di scrivere agli autori e agli interpreti dell’opera

Quella che arriva da San Calogero è una notizia che ha riempito di stupore, gioia e orgoglio i ragazzi dell’oratorio Santa Paola Frassinetti: nei giorni scorsi all’interno delle stanze vaticane è stato fatto vedere a Papa Francesco il video del musical “L’influencer di Dio”, rappresentazione scenica sulla vita del beato (e prossimo santo) Carlo Acutis a cura proprio dei giovani dell’oratorio di San Calogero. Non solo, il pontefice sarebbe rimasto tanto colpito dal lavoro compiuto da avvertire l’esigenza di scrivere un messaggio di apprezzamento e d’invito alla Santa Sede agli autori e agli interpreti dell’opera.

A darne notizia sui social è stato don Andrea Campennì, parroco della comunità, unitamente a don Rocco Scaturchio. «Dopo aver visto il video “L’influencer di Dio, Carlo Acutis, il musical” – ha esordito nel messaggio il Santo Padre – mi compiaccio con quanti hanno ideato e realizzato il musical che ho apprezzato e che farà bene a tante persone. Assicuro a tutti la mia affettuosa vicinanza e invito – ha poi concluso il Pontefice – i giovani dell’oratorio di San Calogero in Vaticano».

Non si sono fatte attendere le reazioni dei ragazzi dell’oratorio che, comprensibilmente emozionati, hanno tenuto subito a ringraziare Papa Bergoglio per le belle parole e per l’invito rivoltogli. Altrettanto carica di emozione e orgoglio è stata la reazione del parroco Don Andrea: «Papa Francesco – ha scritto sui social il prete – ha visto il nostro musical invitandoci a continuare a farci contagiare dalla spiritualità che si ispira al Beato Carlo Acutis e di andare avanti con gioia, coraggio e creatività».

Il musical è attualmente in tour e nei prossimi giorni toccherà diverse città della Calabria. Alla prima dello spettacolo tenutasi il 27 luglio a San Calogero è stato presente anche il vescovo, monsignor Attilio Nostro che ha molto apprezzato il risultato. L’opera è un lavoro inedito, scritto e diretto da Francesco Romano e Francesco Paolo De Vita, che si è avvalso di un cast formato da 25 interpreti, provenienti dall’oratorio Santa Paola Frassinetti, nonché della collaborazione tecnica di artisti di alto livello.