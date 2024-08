Vena Inferiore ha celebrato il centenario della nascita di Natuzza Evolo con una maiolica artistica

Il 24 agosto, in occasione del centenario della nascita della Serva di Dio Natuzza Evolo, la frazione vibonese di Vena Inferiore si è arricchita di una maiolica artistica, realizzata da Raffaele Di Fresca, raffigurante il Cuore immacolato di Maria e la stessa Natuzza. L’iniziativa è stata promossa da Pino Condoleo, presidente dell’associazione Giovani San Francesco di Paola, in collaborazione con Nicola Ruffa e Gaetano Russo, ed ha visto la partecipazione attiva dell’intera comunità. La benedizione dell’opera di forte impatto visivo è stata affidata al parroco don Carlo Alberto Piro, alla presenza del sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo che ha sottolineato l’importanza di celebrare la figura di Natuzza Evolo e il suo messaggio di fede e speranza.

Nella maiolica, oltre al Cuore immacolato di Maria e a Natuzza Evolo, sono raffigurate anche le tre contrade di Vena: Inferiore, Media e Superiore, a simboleggiare l’unità, anche nella fede, della comunità locale. Al termine della benedizione dell’opera, si è svolta una festa in piazza. Un momento di aggregazione e condivisione per celebrare l’importante evento partecipato da numerose persone, tra cui i rappresentanti delle confraternite del Santissimo Sacramento di Vena Inferiore e di Maria Santissima della Grazia di Vena Media. Questa manifestazione ha dimostrato ancora una volta il forte legame che unisce la comunità di Vena alla figura della mistica di Paravati e il desiderio di tramandare ai posteri la sua forte eredità spirituale. La nuova maiolica è destinata a diventare anche un punto di riferimento per tutti coloro che vorranno visitare il paese e rendere omaggio alla Serva di Dio.