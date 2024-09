La lunga estate di Briatico, il sindaco Vallone: «Mare pulito e spiagge frequentate. Depurazione e carenza idrica? Ecco gli interventi in atto»

Primi bilanci per il primo cittadino che spiega il lavoro portato avanti: dai nuovi pozzi ai monitoraggi per contrastare scarichi abusivi. E sul torrente Murria importate novità: «Posizionato il depuratore, un risultato straordinario»

Tempo di bilanci per Briatico. Con la stagione estiva verso l’archiviazione, dall’amministrazione comunale guidata al sindaco Lidio Vallone arrivano i primi resoconti: «Possiamo essere soddisfatti. Le nostre spiagge e le nostre piazze sono state molto frequentate. Al nostro indirizzo sono giunti diversi apprezzamenti. I villeggianti, turisti e anche residenti, ci riferiscono quotidianamente di un mare in linea generale pulito in tutti gli otto chilometri di costa del comprensorio briaticese, da Sant’Irene a Punta Scrugli. Certo – evidenzia il primo cittadino – c’è ancora da migliorare ma intanto raccogliamo questo primo importante risultato dopo estati tutt’altro che facili».

La foce del Murria

Il sindaco Vallone rimarca: «Oltre alle testimonianze dei turisti, la stessa Goletta verde ha espresso parole positive per il tratto di mare briaticese». Gli stessi campionamenti prelevati alla foce del Murria, zona Torretta, sono stati classificati entro i limiti. Il monitoraggio dell’area è stato costante: «In campo il Comune, la stessa Regione e le guardie zoofile. Non sono stati registrati versamenti anomali». Proprio sul fronte depurazione e l’inquinamento del torrente, il primo cittadino rende noto: «Proprio in questi giorni a Zungri è stato effettuato il posizionamento del depuratore. Un risultato straordinario reso possibile grazie all’interessamento del Dipartimento regionale ambiente che ha pienamente compreso la criticità della situazione, supportandoci in toto». In merito agli altri tratti di costa, «non sono stati riscontrati scarichi fognari abusivi».

Fronte rifiuti, un lavoro «eccezionale»

Operatori ecologici durante il turno di lavoro

Sul fronte rifiuti, «il lavoro degli operatori e della ditta incaricata del servizio è stato straordinario. Abbiamo non solo evitato, con non poca fatica, cumuli di rifiuti per le strade, ma anche cercato di indirizzare i turisti ad un corretto smaltimento della spazzatura tramite la raccolta differenziata». Per gli ingombranti, «qualche lamentela sui ritardi c’è stata. Ma c’è da tenere in considerazione che il lavoro, specie in estate, si moltiplica. Così abbiamo cercato di affrontare la questione sia con gli operatori intervenuti di volta in volta sul posto seguendo la lista redatta in base all’ordine cronologico delle richieste, sia invitando gli utenti interessati (dietro prenotazione) ad accedere alla discarica per lo smaltimento degli ingombranti».

Emergenza acqua

La carenza idrica quest’anno ha messo a dura prova la Calabria e anche i territori del Vibonese: «Grazie ad un riequilibrio delle risorse idriche a disposizione, siamo riusciti a fronteggiare la crisi. Le lamentele da parte dei cittadini sono state di gran lunga minori rispetto al passato». Ma la questione acqua viene affrontata anche pensando al futuro: «Sono stati scavati nuovi pozzi a San Leo e in località Piana di Vadi, a Briatico. Stiamo procedendo ad espletare gli ultimi passaggi prima di poterne garantire l’utilizzo. Inoltre a Sciconi stiamo riattivando la sorgiva Donn’Anna, vecchio serbatoio di epoca fascista dimenticato. Ora puntiamo alla sua riattivazione e i lavori sono in dirittura d’arrivo».