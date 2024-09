Si torna tra i banchi, il saluto amarcord del sindaco Romeo: «Come voi anche io sono al primo giorno di scuola»

In vista della riapertura delle scuole, il sindaco Enzo Romeo ha voluto lanciare un messaggio di buon inizio anno ai bambini e ai ragazzi, al personale operante nei vari istituti di Vibo e nelle frazioni e alle famiglie.

«Carissime tutte e carissimi tutti,

come per ogni città, anche per la nostra amata Vibo Valentia sta per prendere avvio l’anno scolastico: un momento di passaggio che ha segnato la memoria di ciascuno di noi e dunque, fra poco, di ciascuno di voi. Ricordo me stesso bambino e le sensazioni del primo giorno di scuola: i timori e le aspettative, la curiosità e l’entusiasmo nell’abbracciare nuove prospettive. Un mondo da scoprire e con esso la possibilità di imparare a scrivere e fare di conto, le basi su cui si poggia lo sviluppo e la successiva maturazione di ogni persona. Ma in quel momento qualunque percezione era inattesa quanto i volti che avrebbero costellato le amicizie pronte a nascere tra i banchi. E con le amicizie sarebbero sorte anche le idee e i sentimenti sulla vita e sullo stare assieme.

Sentimenti e idee che, da adulto, sento ancora dentro di me: sogni divenuti atti concreti e che oggi mi hanno condotto ad essere qui a porgervi, da sindaco, il mio augurio e il mio abbraccio affettuoso e commosso. In fondo, anche per me, assieme a tanti di voi, è il primo giorno di scuola, la “prima volta” nella quale sono chiamato a porgervi il mio saluto e quello della nostra città. Dunque, un pensiero sentito a Voi alunni più piccini che iniziate il percorso scolastico e ai vostri cari genitori, certamente emozionati anche loro per questa “prima volta”. Ma un saluto e un augurio altrettanto calorosi a voi studenti che state per ricominciare un altro anno di studio e di relazioni sociali, nella scuola Primaria, Secondaria e Superiore, per chi è all’inizio e per coloro che quest’anno concluderanno il loro lungo apprendistato con gli esami di maturità. Sono sicuro che saprete cogliere riconoscimenti e soddisfazioni per voi e per i vostri genitori. Con un invito accorato: sappiate apprezzare l’impegno e la dedizione dei vostri insegnanti, docenti che saranno per voi imprescindibili figure di riferimento non solo sui temi oggetto di studio ma per le qualità morali ed etiche che sapranno trasmettervi e che vi educheranno alla vita.

A voi docenti rivolgo dunque un abbraccio intenso e grato, certo che al mio augurio seguiranno giorni di compiacimento per i progressi formativi dei quali sarete i promotori. Così come, con eguale densità di sentimenti, rivolgo un saluto di vera vicinanza a voi dirigenti scolastici per il ruolo impegnativo che vi attende: sappiate che troverete in me e nell’amministrazione comunale alleati sinceri e fattivi, attenti e sensibili alle vostre necessità funzionali e organizzative. Auguri di cuore anche a voi. Non posso, infine, dimenticare tutto il personale ata sul quale si reggono le sorti della gestione quotidiana dei nostri istituti scolastici: anche a voi un saluto e un augurio davvero affettuosi.

A tutti prometto il massimo impegno nella mia qualità di sindaco.

A tutti rivolgo un cordiale incoraggiamento.

A tutti porgo un profondo invito ad avere fiducia nel futuro.

Buon anno scolastico 2024/2025».