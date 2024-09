In bici per raccogliere fondi e aiutare la ricerca sul cancro: l’impresa di Tato Ferraro ha fatto tappa a Pizzo

Il ciclista amatoriale di Palmi in una settimana ha percorso 700 chilometri. Tra le varie località interessate dall’iniziativa anche la cittadina napitina

Si è concluso il viaggio intorno alla Calabria di Tato Ferraro, ciclista amatoriale di Palmi, che ha pedalato per una settimana lungo le coste della regione con un obiettivo nobile: raccogliere fondi a favore della ricerca contro il cancro. L’iniziativa “Pedaliamo, doniamo, vinciamo insieme”, che ha fatto tappa anche a Pizzo, ha già superato i 2600 euro di donazioni, destinate alla Fondazione Airc e al lavoro di oltre 6000 ricercatori impegnati nella lotta contro il cancro. Tra le varie tappe del percorso,

Partito lo scorso 8 settembre da Piazza Primo Maggio a Palmi, Ferraro ha affrontato un itinerario che lo ha portato a percorrere oltre 700 km lungo le strade della Calabria, toccando tutte le cinque province della regione. Le tappe del suo tour hanno incluso: Palmi, Brancaleone, Soverato, Cirò Marina, Tarsia, Paola, Pizzo.

Ogni chilometro percorso da Ferraro è stato carico di determinazione, nonostante le sfide delle diverse condizioni climatiche e delle strade affrontate. L’iniziativa ha riscosso grande interesse, non solo tra i residenti di Palmi, ma anche lungo le varie tappe del suo viaggio. Ferraro ha sottolineato quanto sia stato importante per lui vedere il sostegno delle persone lungo la strada. Le donazioni per la raccolta fondi sono ancora aperte (maggiori info sulla pagina web dedicata alla raccolta).