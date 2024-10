Filadelfia riaccoglie le spoglie del suo milite ignoto: la vicenda del soldato Domenico Caruso a LaC Storie -Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Non era ancora nata, Angela Caruso, quando nel 1942 suo padre Domenico, all’età di trentatré anni, viene richiamato alle armi, durante la seconda guerra mondiale.

Da allora non ha più fatto ritorno a Filadelfia, in provincia di Vibo Valentia, e i suoi familiari ne hanno perso le tracce. Tempo dopo vengono a sapere che l’uomo è morto per tubercolosi mentre era prigioniero dei tedeschi. Dieci anni fa, la svolta. Il nipote di Domenico, suo omonimo, inizia le ricerche e scopre dove riposa il nonno: in un cimitero di Amburgo, in Germania. E il 14 ottobre scorso il soldato Domenico Caruso è tornato finalmente nella sua Filadelfia, dove riposerà in eterno.

La sua storia sarà al centro della nuova puntata di LaC Storie, il format condotto dal videoreporter di LaC Tv, Saverio Caracciolo, in programma sabato 19 ottobre alle ore 21.00, canale 11 del digitale terrestre. La puntata sarà disponibile su LaC play.