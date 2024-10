A Serra San Bruno fervono i preparativi per le Giornate della castagna e del vino

Fervono i preparativi a Serra San Bruno in vista della seconda edizione delle Giornate della castagna e del vino. La manifestazione all’insegna della tradizione, della cultura, dello spettacolo e dell’enogastronomia è in programma nei giorni 31 ottobre e 1 novembre. In questo senso le associazioni Incrociamenti e Femmina sono attualmente impegnate nella cura degli ultimi dettagli. L’evento stagionale è stato, di fatto, ormai istituzionalizzato. La mattinata della prima delle due giornate sarà dedicata all’escursione per la raccolta delle castagne, “gita fuori porta” che, partendo alle 8 da piazza Monumento, si svilupperà lungo il sentiero Serra-Badolato. Nel pomeriggio, alle 16, è previsto l’incontro di presentazione della rassegna all’interno di Sala Chimirri, in collaborazione con i divulgatori e gli esperti dell’Arsac, del Gal Serre Vibonesi, e dell’Ordine degli Agronomi. Il giorno dopo, dalle 9, in scena entrerà il Mercatino con l’esposizione e la degustazione dei prodotti tipici della zona. In questo caso, a farla da padrone sarà il grande braciere (pastidharu) da cui verranno sfornate le prelibate caldarroste, derivate dalle castagne raccolte nei boschi della zona e dal lavoro dei vari produttori locali. Per tutto il corso della giornata sarà attiva la postazione in filodiffusione di Radio Serra. Previsti anche l’allestimento di un’area giochi per bambini e la partecipazione del Complesso bandistico Città di Serra San Bruno, in attività da ben trent’anni. Teatro dell’evento sarà tutta l’area urbana che collega piazza Azzaria Tedeschi a piazza San Giovanni. Le Giornate della castagna e del vino godranno del patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria, del Comune di Serra San Bruno, del Gal Serre Vibonesi, nonché della collaborazione di numerose associazioni. Tra queste, il gruppo 25 Giugno, che nell’occasione proporrà un dibattito e una performance sul tema dell’educazione stradale, a prosieguo di un percorso educativo che vede come protagonisti gli alunni delle scuole primarie.