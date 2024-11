Nuove cucce per i 200 animali ospiti del canile di Vibo, l’associazione Argo lancia una raccolta fondi

L’associazione Argo, che gestisce il canile municipale di Vibo Valentia, ha lanciato una raccolta fondi per poter acquistare lettini da destinare agli oltre 200 ospiti della struttura di località Aeroporto. «Nei canili devono esser trovati dei sistemi affinché il cane possa dormire in modo sicuro nella zona notte. Spesso vengono usati i bancali di legno che ogni 20 giorni devono essere cambiati perché, oltre a rappresentare un pericolo perché in diversi casi vengono mordicchiatti e il legno si scheggia, risulta difficile tenerli puliti», spiegano i volontari.

Per non parlare dei costi, «una pedana costa 3 euro, a cui vengono sommati i costi per il legno di copertura in modo che le zampe non vadano nelle fessure e gli antiscivolo gommati per evitare che dormano sul legno». A conti fatti, per ogni pedana si spende circa 15 euro ogni 20 giorni.

«Abbiamo provato di tutto fino a che non abbiamo trovato i lettini della Sugardog con profili anti-morso. Ideali per i canili e per gli animali che non dovranno più dormire su pedane improvvisate». Per far fronte alla spesa, circa 21mila euro per soddisfare tutti i box della struttura vibonese, il sodalizio ha lanciato un appello con contestuale raccolta donazioni su go fund me.