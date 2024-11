Le studentesse del Politecnico di Milano a lezione di leadership femminile da una manager vibonese

Un lungo viaggio dalla Calabria alla Svizzera lasciando gli affetti più cari, per esprimersi al meglio e per assumere un ruolo di primo piano in una grande azienda internazionale. Questa la storia da raccontare della manager vibonese Consuelo Rosaria Tulino, di recente tra le protagoniste di un importante evento organizzato dal Politecnico di Milano sul ruolo di leadership al femminile.

Ai vertici dei reparti MyHip e MyShoulder della Medacta international, con sede in Svizzera (Canton Ticino), la 29enne professionista, nativa di Mileto, è stata scelta dall’importante azienda, oggi quotata in Borsa, a rappresentarla nel prestigioso ateneo meneghino e a raccontarsi e a relazionarsi con le future laureande. Nello specifico, ispirandole, consigliandole e mettendo loro a disposizione le proprie competenze acquisite in ambito gestionale, sia per quanto riguarda le relazioni interpersonali, sia per quanto attiene l’habitat lavorativo e produttivo e sia nella prospettiva di una futura carriera al femminile dal punto di vista tecnico. Insieme a lei – all’incontro “Leadership tips for women in technical roles” svoltosi al campus Leonardo – manager di aziende altrettanto attente alla diversità di genere, quali la Generali Italia, l’Italdesign, la Sisal e la Sopra Steria.

Laureata in Ingegneria informatica e biomedica, Consuelo Rosaria Tulino lavora nella Medacta international da circa sei anni. Sin da subito ha assunto un ruolo di primo piano nell’organigramma dell’azienda, oggi leader a livello mondiale nel campo dei dispostivi per la chirurgia ortopedica e spinale. La sua tecnica Amis (Anterior minimally invasive surgery-Chirurgia mininvasiva) è, infatti, attualmente usata da migliaia di chirurghi e da innumerevoli strutture ospedaliere sparse per il mondo.