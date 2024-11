La vibonese Giusi Fanelli eletta nel Collegio dei Probiviri dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia

Giusi Fanelli, ex presidente della Pro Loco Vibo Città, è stata eletta a Roma, durante l’assemblea nazionale dell’Unpli (Unione nazionale Pro Loco d’Italia), nel Collegio dei probiviri. «Sono fiera e orgogliosa per questa prestigiosa nomina all’interno dell’organo nazionale dell’Unpli – le prime parole di Fanelli subito dopo l’elezione -. Mi impegnerò al massimo per svolgere al meglio questo nuovo ruolo e per dare il mio contributo a questo importante e storico mondo delle Pro Loco. Ringrazio di cuore per la fiducia che mi è stata accordata. Il mio impegno richiede una particolare autorità morale, ed essere investita di poteri giudicanti e arbitrali sull’andamento dell’Unpli e sugli eventuali contrasti interni, sui rapporti con altri enti e simili e ciò non può che inorgoglire me e la mia amata terra di Calabria».

Fanelli ringrazia poi chi ha creduto nella sua candidatura e «il confermato presidente nazionale Unpli Antonino La Spina a cui rivolgo le mie più sentite congratulazioni per la riconferma di un mandato che certamente vedrà in crescita la promozione delle identità territoriali attraverso tutte le pro loco d’Italia».

E infine la gratitudine di Fanelli verso la sua Pro Loco di appartenenza, quella di Vibo Città: «Un enorme ringraziamento va alla mia Pro Loco di Vibo Città, a tutto il Consiglio direttivo e al presidente Michele Catania. Un grazie speciale al Consiglio direttivo e al presidente dell’Unpli regionale, Filippo Capellupo, per il costante impegno e sostegno».