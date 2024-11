Buona la prima per il Comprensorio Vibonese, arriva una vittoria casalinga: la società sportiva ringrazia sindaco e amministrazione di Jonadi

Una giornata speciale quella vissuta allo stadio “Costantino Borello” a Nao di Jonadi, in occasione della prima gara casalinga del Comprensorio vibonese, culminata con una splendida vittoria per la squadra di casa.

Durante l’evento, si è tenuta anche la cerimonia di consegna di una targa di ringraziamento all’amministrazione Comunale di Jonadi per il prezioso supporto offerto alle attività sportive e associative del territorio.

La targa è stata consegnata e simbolicamente ritirata dal presidente del Consiglio comunale, Piero Calafati, alla presenza di rappresentanti della squadra e di vari bambini della scuola calcio.

La squadra ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento al sindaco Fabio Signoretta, alla sua Giunta e a tutto il Consiglio comunale, sottolineando l’importanza del loro sostegno per il successo delle attività sportive: «Siamo profondamente grati al sindaco e a tutta l’amministrazione per la vicinanza e la disponibilità dimostrate. Lo sport è un collante per la nostra comunità, e grazie al loro impegno possiamo portare avanti progetti che uniscono e fanno crescere il nostro territorio».

La giornata, coronata dalla vittoria della squadra di casa, si è conclusa in un clima di entusiasmo e gratitudine reciproca, confermando ancora una volta il valore dello sport come strumento di crescita e unione sociale.