Michele La Rocca confermato presidente provinciale Asi: «Lo sport allontana i ragazzi dalla strada, a Vibo tanto lavoro da fare»

Si è svolto nella sala del Centro di aggregazione sociale di Vibo Valentia il nono congresso elettivo provinciale di Asi (Associazioni sportive e sociali italiane), ente di promozione sportiva e del terzo settore. All’assemblea convocata in scadenza del quadriennio Olimpico ed in vista del Congresso nazionale di Roma a dicembre, hanno preso parte 28 associazioni, sulle 42 affiliate.

Il congresso

Si è trattato di un consesso unitario che si è aperto con la relazione del presidente uscente Michele La Rocca, subito dopo il saluto dell’assessore allo sport Stefano Soriano. Nella sua introduzione dei lavori, La Rocca ha sottolineato il momento epocale di trasformazione del mondo dello sport dilettantistico e di crescita del terzo settore, i due ambiti in cui Asi si muove. «La riforma dello sport, per come concepita – ha però sottolineato -, è una iattura per le piccole associazioni sportive, tenute ad una marea di adempimenti assolutamente insostenibili, per cui ci faremo portatori a Roma delle richieste della base e per una riforma della riforma: In caso contrario il volontariato sportivo e le associazioni di base e veramente senza scopo di lucro, rischiano di sparire, creando un grave danno alla società italiana. Lo sport, infatti, è un motore importante per combattere l’emarginazione sociale, allontanare i ragazzi dalle strade o dalla consolle dei videogiochi ed anche quale volano per il turismo. Per questo – ha concluso – saremo molto attenti sull’impiantistica a partire dalla pista di atletica leggera a Vibo Valentia e sulla riapertura della piscina, ma anche per tutti quegli impianti esistenti ne centri più piccoli inutilizzati perché non a norma».

A presiedere i lavori è stato chiamato Pino Scianò, presidente del Consiglio nazionale Asi, nonchè tra i fondatori dell’ente nel 1994. La commissione verifica poteri era invece formata da Domenico Barbuto (Scuba World), Salvatore Pedullà (Real Mileto) e Diego Crocè (Anpanagepa). Subito dopo la relazione di apertura, si è passati all’elezione. Vista la presentazione di una sola lista, l’assemblea all’unanimità ha disposto la votazione per acclamazione.

Il nuovo direttivo

Michele La Rocca è stato confermato presidente, mentre il direttivo è composto da Donatella Fazio (vice presidente), Francesca Lucifero (segretario), Fernando La Rocca e Salvatore Auddino. L’assemblea ha anche proclamato, come da Statuto, la nomina di Domenico Barbuto quale responsabile Sviluppo Terzo Settore e Salvatore Pedullà quale responsabile Sviluppo sportivo ed impiantistica. Revisori dei conti sono stati nominati Giuseppina Tavella e Roberto Franzè.

Nel corso del dibattito in molti hanno auspicato la costituzione di una Consulta dello Sport, a partire dal Comune capoluogo, oltre a mettere in evidenza l’attività svolta dalle rispettive associazioni. Sono intervenuti, dando il loro contributo alla discussione, Francesca Lucifero (Anpanagepa), Domenico Barbuto (Scuba Wolrd), Gregorio Sarlo (Lory Volley Pizzo), Paolo Grasso (Pallacanestro Vibo Valentia), Franco Ciancio (Asd Sant’Onofrio), Massimo Morelli (Asd Hipponion).