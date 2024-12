Paravati, successo per il corso abilitante all’uso del defibrillatore tenuto nell’oratorio intitolato a Natuzza

Grande partecipazione al corso abilitante all’uso del defibrillatore Blsd, organizzato a Paravati della locale associazione sportiva Pro Giovani. L’iniziativa tesa ad insegnare l’utilizzo in modo appropriato del prezioso attrezzo sanitario salvavita si è svolta nella sala dell’oratorio intitolato alla Serva di Dio Natuzza Evolo, adiacente alla chiesa parrocchiale dedicata a Maria Santissima degli Angeli e guidata da don Antonio Pileggi. All’esterno del fabbricato, in una teca, dallo scorso mese di febbraio è allocato il defibrillatore donato alla comunità dalla realtà Onlus intitolata alla memoria di Michele Turco, il 19enne del luogo morto anni fa per problemi cardiaci. Da qui l’ulteriore valenza sociale del corso proposto dalla Pro Giovani per salvare vite umane. L’attrezzo sanitario risulta fondamentale in caso di arresto cardiaco, così come dimostrato anche da quanto successo nella serata di ieri a Firenze, durante la partita di calcio tra Fiorentina e Inter. L’incontro è stato sospeso al 17esimo del primo tempo dopo che il 22enne giocatore dei gigliati Edoardo Bove è stramazzato improvvisamente al suolo, privo di coscienza e con il cuore che per un po’ ha cessato di battere. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato in autoambulanza all’ospedale di Careggi. Il giovane calciatore ha trascorso la notte nel reparto di terapia intensiva del nosocomio, in sedazione farmacologica. L’uso del defibrillatore potrebbe avergli salvato la vita.

Lo strumento medico allocato all’esterno dell’oratorio “Mamma Natuzza” di Paravati si somma ad altri in possesso di associazione attive sul territorio comunale di Mileto. Il defibrillatore, qualora venga utilizzato nell’immediato e in emergenza, fornisce delle scariche elettrice che possono permettere di interrompere l’aritmia cardiaca e di ripristinare il normale battito cardiaco del malcapitato. Al corso abilitante, svoltosi sotto lo sguardo amorevole della Serva di Dio, hanno partecipato educatori e istruttori della stessa Pro Giovani e persone provenienti anche da altri comuni del Vibonese.