Provincia Vibo, 20 dipendenti ottengono il full time. L’Andolina: «Provvedimento atteso da anni»

La Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (Cosfel), presieduta dal sottosegretario Wanda Ferro, ha approvato la rideterminazione della dotazione organica della Provincia di Vibo Valentia. In particolare è stata esaminata, con esito favorevole, l’istanza posta dall’Ente intermedio Vibonese – guidato dal presidente Corrado Antonio L’Andolina – con la quale si è richiesta l’autorizzazione al passaggio da 34 a 36 ore per 20 dipendenti da più lustri in organico.

«Un provvedimento atteso da anni e reso possibile grazie a una sana politica economico-finanziaria il cui atto determinante è stato l’approvazione del Bilancio avvenuta poche settimane fa, – ha evidenziato al riguardo il presidente L’Andolina. Un atto ministeriale che interessa 20 dipendenti, che da 34 ore passeranno a 36 ore, ovvero a tempo pieno. Un passaggio full-time atteso e auspicato da tempo che incide su quasi il 20% dei dipendenti dell’Ente, se si considera che l’organico della Provincia di Vibo si è ridotto, negli anni, a poco più di 100 unità. Le politiche di risanamento dell’Ente e di potenziamento delle risorse umane proseguiranno per il resto del mandato, – ha aggiunto, quindi, Corrado L’Andolina. Per questo risultato – ha chiosato il presidente dell’ente intermedio Vibonese – ringrazio sentitamente il vice ministro dell’Interno Wanda Ferro, che ha prestato estrema attenzione alla questione; la macrostruttura Economico-Finanziaria dell’Ente, guidata da Caterina Gambino, per lo spirito di abnegazione profuso; nonché l’Unione delle Province D’Italia (UPI) e il segretario, Domenico Arena, per il valido supporto tecnico-burocratico».