Il rilancio del turismo nelle Serre attraverso un innovativo portale online: la presentazione mercoledì al Parco – VIDEO

Continuano le iniziative per celebrare i primi vent’anni del Parco naturale regionale delle Serre. Un punto di snodo, per riflettere su quanto fatto dal 2004 a oggi e anche per pianificare le azioni future volte alla salvaguardia e alla valorizzazione di questo angolo di montagna calabrese. È in quest’ottica che mercoledì 11 dicembre nella sede del Parco, a Serra San Bruno, verrà presentato un nuovo progetto, ideato insieme a Soleitalia Travel – Tour Operator, con cui si punta a incrementare la promozione turistica del territorio.

Si tratta di “Serre Experience”, un innovativo portale online pensato per mettere in luce il meglio delle Serre calabresi. Dal Tirreno allo Ionio, tra natura e cultura, l’obiettivo dichiarato è quello di «trasformare le Serre in una destinazione turistica competitiva a livello nazionale e internazionale». Il tutto anche attraverso la valorizzazione delle eccellenze locali, favorendo il turismo sostenibile e creando una rete virtuosa tra operatori privati e istituzioni pubbliche.

width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen>

L’incontro – rivolto tra l’altro a strutture ricettive, associazioni e imprese del territorio – vedrà la partecipazione di esperti a livello nazionale come Luca Bove – Turismo Online, founder IM Evolution / Local Strategy -, Pierpaolo Attanasio – Formazione nel Turismo, founder Turismo Academy -, Giorgia Deiuri – Marketing Territoriale, founder Pro-Destination -, Remo Luongo – ENSI Social, Ente Nazionale Sportivo Italiano -, Andrea Manzo – Tour Operator, founder Soleitalia Travel Srl.

Presenti inoltre rappresentanti delle istituzioni locali: Vitaliano Papillo, presidente Gal Terre Vibonesi ; Romano Loielo, sindaco di Nardodipace; Alfonso Grillo, commissario del Parco naturale regionale delle Serre; Rossana Tassone, sindaco di Brognaturo; Marziale Battaglia, presidente Gal Serre Calabresi.

L’appuntamento è a partire dalle ore 10, per partecipare è possibile registrarsi sul sito www.soleitaliatravel.it