A San Costantino Calabro riscuote consensi l’evento natalizio Un sogno inizia con un libro

“Un sogno inizia con un libro”. Parte da questa convinzione la bella iniziativa promossa a San Costantino Calabro dall’associazione Disabili senza Barriere con il patrocinio dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Derito. L’appuntamento per bambini e bambine del territorio è stato all’interno della Casa di Babbo Natale allestita nel centro storico cittadino in occasione di queste festività di fine anno. Ai piccoli è stato regalato un libro, appunto per permettere loro di sognare e di dare spazio alla propria fantasia e immaginazione. A consegnarlo lo stesso Santa Claus, in un habitat magico, ricco di decorazioni, canti e luci scintillanti. «Abbiamo voluto donare i volumi e dare spazio alla lettura – sottolinea riguardo all’iniziativa il presidente dell’associazione Disabili senza barriere Rocco Deluca – per dare valore ai sogni, attraverso storie fatte di eroi ed eroine, emozioni, ambientazioni e culture diverse, che in questo modo si incontrano.

La nostra speranza – aggiunge – è che iniziative come queste contribuiscano a permettere ai nostri piccini e alle nostre piccine di vivere momenti di gioia e serenità, inculcando loro i valori della cultura, della solidarietà e dell’inclusione» Alla fine sono stati poco meno di 150 i bambini che hanno ricevuto in dono un libro da Babbo Natale. Nel corso della serata, allietata da melodie tipiche del periodo proposte dal Dj Tony, sono stati regalati a grandi e piccini gustosi dolciumi e mandarini messi a disposizione da un’azienda agricola di Nicotera. Nell’occasione i bambini hanno avuto anche la possibilità di scattare una foto insieme al mitico Santa Claus e di farsela stampare sul momento.