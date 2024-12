Paravati, Natale ricco di impegni e di buoni propositi per l’associazione Michele Turco  

Ennesime festività natalizie ricche di impegni per l’associazione Onlus Michele Turco di Paravati. Lo scorso 8 dicembre la realtà di terzo settore – intitolata alla memoria del giovane morto improvvisamente nel 2020 per problemi cardiaci – ha inaugurato per la gioia di grandi e bambini la Baita di Babbo Natale. Una struttura in legno completamente nuova, realizzata dai familiari del ragazzo e dai tanti volontari che per tutto il corso dell’anno danno aiuto all’associazione nella piazza antistante la chiesa parrocchiale Maria Santissima degli Angeli.

Tanti i bambini che, con genitori, fratelli e nonni al seguito, hanno già visitato e ammirato la dimora di Santa Claus. Le iniziative della Michele Turco, tuttavia, in questo periodo di festività natalizie non si fermano solo a questo prezioso “regalo” donato alla comunità del paese natio della Serva di Dio Natuzza Evolo. Nei giorni scorsi, infatti, l’associazione ha voluto pensare anche ai minori in stato di bisogno. A tal proposito, ha permesso a Babbo Natale di portare con la sua imprescindibile barba bianca un sorriso, un momento di sana allegria e un po’ di regali anche ai minori ospiti della Casa della Carità di Vibo Valentia, nella convinzione che “a Natale il dono più grande è quello che nasce dal cuore”. Per quanto riguarda la sua Baita, chiunque potrà ancora andare a visitarla nelle giornate di martedì 24 dicembre, giovedì 26 dicembre e lunedì 6 gennaio, data in cui la Chiesa universale festeggia l’arrivo dei re magi nella grotta di Betlemme. Ad attendere gli ospiti ci saranno, anche in questo caso, lo stesso Santa Claus, i suoi elfi e molto altro ancora.