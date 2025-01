Chi è stato il calabrese del 2024? Partecipa al sondaggio di LaC News24

Chi è stato il calabrese del 2024? Siamo appena all’alba del 2025 ed è (ancora per qualche giorno) tempo di bilanci. LaC News24 vuole tracciarne uno assieme a voi, per inaugurare un rapporto più diretto con i lettori. Per semplicità lo chiameremo sondaggio, anche se non ha pretese scientifiche. Vogliamo scoprire chi sia stato il calabrese più influente del 2024 tra una rosa di nomi pensati dalla redazione. Selezione parziale, per forza di cose, che cerca di pescare da tutti le prospettive che consentono di portare il proprio contributo alla società. La politica, lo sport, la cultura, la ricerca scientifica: alcune sono eccellenze consolidate, per altri l’anno appena trascorso ha segnato una svolta. Ci sono personaggi che hanno scelto di restare in Calabria ed eccellenze che hanno deciso di tornare per contribuire al futuro della loro terra. Tutte le loro esperienze rappresentano, in un modo o nell’altro, il tentativo di dare concretezza alla parola “cambiamento”.

Il sondaggio inizia oggi, 7 gennaio, alle 14 e si concluderà il 10 gennaio alle 19. Ogni utente potrà votare una volta al giorno ed esprimere al massimo tre preferenze. È la prima di una serie di consultazioni web che LaC News24 dedicherà ai grandi temi di interesse regionale e non solo. Un esperimento che ci terrà in contatto con i nostri lettori per cogliere tendenze e ricevere indicazioni utili da affiancare al nostro racconto della Calabria. Buon voto a tutti.